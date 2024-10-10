Что изменилось в воронежских поликлиниках?

Как в условиях острого дефицита кадров попасть к узким специалистам, на что можно рассчитывать в поликлиниках и чем поможет диспансеризация, рассказал министр здравоохранения региона Игорь Банин.
Время — ценно.
В поликлиниках дистанционная запись к врачу стала более доступной, как и профилактические осмотры с диспансеризацией, считает чиновник. Для проверки «рисков здоровья» воронежцев приглашают в поликлинику на удобное для них время.
В «скорой помощи» появилась единая диспетчерская служба, проработана дорожная карта, чтобы максимально увеличить оперативность. При этом Игорь Банин признаёт: обеспеченность врачами «скорой помощи» в Воронеже составляет 75%, по области — и того меньше. В поликлиниках остро не хватает узких специалистов, конкретно — 560 врачей и около 600 специалистов среднего медперсонала. В прошлом году ощущался острый дефицит онкологов, в этом году — инфекционистов.
«Быстро хорошего врача не воспитаешь, на это надо минимум восемь лет, — констатирует министр. — Мы запустили межучрежденскую запись, теперь можно записаться в другую поликлинику к эндокринологу, нефрологу, ревматологу или другим узким специалистам, если у них будет открыта запись. Также мы предлагаем пациентам ввиду большой очереди записаться сначала к терапевту. Он выпишет направления на анализы и обследования, а затем, на приёме у узкого специалиста, пациент сможет получить уже развернутую консультацию. Так получится сэкономить ресурсы».
Выписать рецепты на лекарства по направлениям теперь может медсестра — для этого не нужно отвлекать врача. А приглашать на диспансеризацию будет не человек, а робот. Сейчас во всех поликлиниках за пару дней до приёма идёт обзвон пациентов: не поменялись ли планы, придёт ли человек. Если нет, его место отдают другому. Проходит подсчёт слотов: соответствует ли количество выделенных мест числу принятых пациентов, и если нет, то почему. В здравоохранении каждая минута должна тратиться эффективно.
Превратилось в рутину.
За последний год воронежцы поняли, что ковид — уже далеко не самое устрашающее заболевание, его лечение превратилось в рутину. Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в обязательном порядке делают детям и людям из группы риска. Затем, если это необходимо, проводится полноценное ПЦР-тестирование. Сейчас от ковида прививают вакциной «Конвасел», в регионе её достаточно.
По информации воронежского Роспотребнадзора, на данный момент заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт. Но, по словам медиков, это не вспышка, а обычный сезонный подъём.
«В структуре заболеваемости ковид и инфекционные заболевания сейчас не имеют существенного удельного веса, — отмечает Игорь Банин. — В основном это сезонные недуги. Выделена специальная бригада, специалисты концентрируются в одном месте — в инфекционном госпитале больницы № 8. В плане борьбы со смертностью на первом месте у нас стоят болезни системы кровообращения. А также — онкология. Увы, некоторые виды рака мы вылечить до сих пор не можем. Но одногодичная летальность сейчас низкая, и она продолжает снижаться, при этом пятилетняя выживаемость растёт, поскольку улучшилась ранняя диагностика. Важно проходить профилактические мероприятия. Много болезней излечивается, если они были выявлены на ранней стадии».
Плюс искусственный интеллект.
Председатель совета Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов:
"В последние годы во многих детских и взрослых поликлиниках был сделан ремонт и значительно, на мой взгляд, улучшилась материально-техническая база. По федеральной программе, медицинские амбулаторные учреждения смогли обновить рентгеновские аппараты, флюорографы, и, что особенно важно, во многих поликлиниках появились маммографы. Надо отметить, что снимки исследования грудных желёз теперь просматриваются дважды: один раз специалистом, второй раз — искусственным интеллектом. Безусловно, это плюс для ранней диагностики заболевания.
Что касается врачей узкого профиля, то их не хватает по всей стране. Наше профессиональное сообщество не раз ставило вопрос о том, чтобы вернуть распределение на работу после вуза, которое существовало в СССР. Но это сложный вопрос — для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Радует, что вышло постановление о РФ «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». В документе значительно изменился порядок целевого обучения, благодаря чему лет через шесть в стране должна существенно улучшиться ситуация с обеспечением кадрами".