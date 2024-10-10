Что изменилось в воронежских поликлиниках?

Выписать рецепты на лекарства по направлениям теперь может медсестра — для этого не нужно отвлекать врача. А приглашать на диспансеризацию будет не человек, а робот. Сейчас во всех поликлиниках за пару дней до приёма идёт обзвон пациентов: не поменялись ли планы, придёт ли человек. Если нет, его место отдают другому. Проходит подсчёт слотов: соответствует ли количество выделенных мест числу принятых пациентов, и если нет, то почему. В здравоохранении каждая минута должна тратиться эффективно.