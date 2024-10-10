«До 11,5 лет лишения свободы». Приговор 20 участникам экстремистского формирования «Аналитики Тихановской» вступил в силу

Сообщается, что Верховный суд при учете мнения Генеральной прокуратуры Беларуси оставил без удовлетворения апелляционные жалобы со стороны обвиняемых. Приговор вступил в силу. Говорится, что Минский областной суд 1 июля 2024 года признал Астапеню Г. Е, Казакевича А. Н, Красулину А. В, Наумова В. Н., Рогову М. С., Рудковского П. Я., Рудника А. В, Лапутько В. А., Логвинца А. И., Любакову А. А, Дракохруста Ю. А., Крыжановского Е. И., Кучинского Д. Г виновными в совершении ряда преступлений. Также виновными были признаны Усов П. Г., Чулицкая Т. В., Шлык А. В., Добровольский А. О., Биканов Ф. Ю., Рябову Н. В., Шматина Е. А.