«До 11,5 лет лишения свободы». Приговор 20 участникам экстремистского формирования «Аналитики Тихановской» вступил в силу

Приговор 20 участникам экстремистского формирования «Аналитик Светланы Тихановской» вступил в силу — до 11,5 лет лишения свободы, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что уголовное дело рассматривалось Верховным судом в апелляционном порядке по причине того, что некоторые обвиняемые обжаловали приговор суда первой инстанции. Так, фигурантам инкриминировались заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем и совершение ряда других преступлений.
Сообщается, что Верховный суд при учете мнения Генеральной прокуратуры Беларуси оставил без удовлетворения апелляционные жалобы со стороны обвиняемых. Приговор вступил в силу. Говорится, что Минский областной суд 1 июля 2024 года признал Астапеню Г. Е, Казакевича А. Н, Красулину А. В, Наумова В. Н., Рогову М. С., Рудковского П. Я., Рудника А. В, Лапутько В. А., Логвинца А. И., Любакову А. А, Дракохруста Ю. А., Крыжановского Е. И., Кучинского Д. Г виновными в совершении ряда преступлений. Также виновными были признаны Усов П. Г., Чулицкая Т. В., Шлык А. В., Добровольский А. О., Биканов Ф. Ю., Рябову Н. В., Шматина Е. А.
Уточняется, что речь идет про заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, пособничестве действиям, направленным на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенным группой лиц и ряду других преступлений.
В сообщении сказано, что Астапене, Биканову, Дракохрусту, Казакевичу, Крыжановскому, Лапутько, Логвинцу, Любаковой, Наумову, Роговой, Руднику, Рябовой, Чулицкой и Шматиной было назначено по десять лет лишения свободы. Кроме того, Добровольскому назначили 11 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 6000 базовых величин, или (240 тысяч рублей (по состоянию на 10 октября 2024 года).
Также Красулиной, Кучинскому, Рудковскому, Шлыку дали по 11 лет лишения свободы со штрафом в размере от 1000 до 40 000 базовых величин, или от 40 000 до 1,6 млн рублей. Усову было назначено 11 лет лишения свободы.
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