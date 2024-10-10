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На борьбу со снегом в Свердловской области вывели уже два десятка машин

Первая снегоуборочная техника вышла на дороги Свердловской области. Ночной снегопад затронул Горноуральский городской округ, Нижний Тагил, Нижнюю Салду, Махнево, Туринский городской округ. На этих территориях для борьбы с его последствиями задействовано 23 комбинированных дорожных машины.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, для борьбы с зимней скользкостью израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси. Согласно прогнозам, 10 октября снегопад ожидается на территории от запада до востока региона, в центральной и южной частях. В отдельных районах на дорогах будут снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области переведены в режим повышенной готовности.

ЕАН сообщал, что свердловская ГАИ даже вывела дополнительные экипажи ДПС на трассу Екатеринбург — Серов. Автоинспекторы призвали автомобилистов сменить летние шины на зимние и передвигаться на пониженной скорости.

ЖКХ