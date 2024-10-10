На борьбу со снегом в Свердловской области вывели уже два десятка машин

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, для борьбы с зимней скользкостью израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси. Согласно прогнозам, 10 октября снегопад ожидается на территории от запада до востока региона, в центральной и южной частях. В отдельных районах на дорогах будут снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова.