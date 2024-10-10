Временно закроют движение по железнодорожному переезду в Хабаровске

В Хабаровске временно закроют движение по железнодорожному переезду на улице Металлистов. Это связано с проведением ремонтных работ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
11 октября с 9 до 18 часов будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Металлистов. Ремонтные работы направлены на улучшение безопасности и качества дорожной инфраструктуры.
Дальневосточная железная дорога рекомендует водителям учитывать данное ограничение при планировании своих поездок и использовать альтернативный маршрут через улицу Джамбула. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с работами.