Лилит и Ада: ЗАГС раскрыл необычные имена новорожденных в Омске и других городах

В других регионах страны малышам тоже дают необычные имена. Так, в Нижегородской области родились Весняна и Иван-Александр; в Москве мальчик получил имя Проминент, а девочка — Илиада-Эмилия; в Астраханской области на свет появилась Графиния; в Курской области — Эстефания; в Пермском крае — Шакира; в Самарской области среди редких имен для мальчиков оказались Мария и Марс; в Тверской области новорожденную назвали Марва; а в Ульяновской области родился Парижан.