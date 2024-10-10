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Лилит и Ада: ЗАГС раскрыл необычные имена новорожденных в Омске и других городах

На портале «Реестр ЗАГС» в среду, 9 октября 2024 года, обновился список редких и необычных имен, которые давали родителям новорожденные в Омской области и других регионах в 2024 году.

Источник: SuperOmsk.ru

На этот раз пятерку необычных имен для девочек в Омске составили Лилит, Ада, Тахмина, Сона и Анисия; в пятерку редких имен для мальчиков вошли Абдурахман, Мустафа-Кемаль, Мануэль, Абдужаббор и Анарджан.

В других регионах страны малышам тоже дают необычные имена. Так, в Нижегородской области родились Весняна и Иван-Александр; в Москве мальчик получил имя Проминент, а девочка — Илиада-Эмилия; в Астраханской области на свет появилась Графиния; в Курской области — Эстефания; в Пермском крае — Шакира; в Самарской области среди редких имен для мальчиков оказались Мария и Марс; в Тверской области новорожденную назвали Марва; а в Ульяновской области родился Парижан.