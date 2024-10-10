«Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы исследователей. Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня, и продлятся магнитные бури с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября», — отметил синоптик.
По его словам, бури продлятся до воскресенья. «Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной нынешнего года с событиями, произошедшими
Магнитная буря до класса G4 или выше начнется 10 октября
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря до класса G4 или выше начнется 10 октября. По силе она сможет сравниться с бурями, прошедшими в мае этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы исследователей. Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня, и продлятся магнитные бури с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября», — отметил синоптик.