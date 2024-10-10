На следующей неделе омичи из двух округов останутся без холодной воды

В компании «Росводоканал Омск» предупредили местных жителей о плановых отключениях холодной воды в двух округах. Водоснабжения не будет в среду, 16 октября.
Так, с 10:00 до 20:00 воду отключат у части жителей Центрального округа по адресам:
Ул. Осоавиахимовская, 157, 169, 161а, 161/1, 161Б; Ул. 17-я Северная, 77а/2, 77Ак2.
С 10:00 до 23:00 без холодной воды останется часть жителей Ленинского округа:
Ул. Вокзальная, 22; Ул. Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39.
Машины с питьевой водой установят на улице Карбышева, 38 с 10:00 до 15:00 и на улице Вокзальной, 22 с 15:00 и до окончания работ.
Добавим, что сегодня, 10 октября, водоснабжение отключили в нескольких десятках домов. Это связано с ремонтом водопровода на улице 20-я Линия. Воды не будет до 23:00, адреса можно посмотреть здесь. Для омичей, чьи дома попали под отключения, поставят машину с питьевой водой. Она будет установлена на улице 2-я Производственная, 2а.