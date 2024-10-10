На следующей неделе омичи из двух округов останутся без холодной воды

Добавим, что сегодня, 10 октября, водоснабжение отключили в нескольких десятках домов. Это связано с ремонтом водопровода на улице 20-я Линия. Воды не будет до 23:00, адреса можно посмотреть здесь. Для омичей, чьи дома попали под отключения, поставят машину с питьевой водой. Она будет установлена на улице 2-я Производственная, 2а.