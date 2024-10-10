Катастрофа могла произойти в любой момент: пациента с ложной аневризмой спасли от разрыва аорты новосибирские врачи

В Новосибирске в НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина поступил пациент с тяжелейшим недугом. У него выявили редкое осложнение — ложную аневризму аорты. Новосибирские хирурги смогли успешно провести репротезирование поврежденного участка, а также спланировать дальнейшее лечение и реабилитацию сложного пациента. Организм мужчины чудом задействовал все резервы для сохранения жизни. В пресс-службе клиники Мешалкина рассказали, что 44-летний житель Северной Осетии в третий раз в жизни столкнулся с угрозой гибели от разрыва аорты.
В 2008 году мужчина попал в ДТП. Травмы стали причиной острого расслоения главного сосуда на всем его протяжении. В половине таких случаев человек погибает в течение 48 часов. Но тогда ресурсов молодого организма хватило на несколько месяцев, пока мужчина наконец не обратился к врачам. В московской клинике пациенту экстренно протезировали самый опасный с точки зрения разрыва участок аорты. Однако через 13 лет состояние мужчины резко ухудшилось. Произошло это после поднятия тяжести.
— У него начались сильнейшие давящие боли в груди и спине, что говорило о скорой возможности разрыва аорты. Второй этап хирургического лечения — масштабную операцию по замене всей дуги аорты — выполнили в НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Причем сразу же запланировали и следующую операцию: было ясно, что истончение аортальной стенки не остановится, рано или поздно произойдет разрыв в нижних отделах, — рассказали в пресс-службе.
В сентябре 2024 мужчина приехал в Новосибирск на плановое протезирование брюшной аорты. Перед операцией ему сделали контрольную томографию. Снимок показал страшное — оказалось, что несколько дней назад, а возможно и недель, у пациента оторвался протез аортального клапана. Того самого, который ему установили в Москве. Это могло случиться из-за резкого скачка давления.
— Кардиохирурги под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Андреевича Сироты выполнили неотложное репротезирование восходящего отдела аорты и заменили протез клапана на более современный. Вмешательство на торакоабдоминальном отделе отложили, чтобы организм мог справиться с объемом хирургической нагрузки, — уточнили в клинике.
Мужчина после вмешательства чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию под чутким контролем врачей. А также готовится к финальной операции. После нее он как минимум на 10 лет сможет забыть о своей проблеме. Но для этого ему нужно соблюдать все рекомендации.
— С учетом особенностей атмосферного давления в горах любая физическая активность сильнее отражается на сердечно-сосудистой системе, а наш пациент — любитель горного туризма. Нам остается только верить в его дисциплину и упорство в борьбе за жизнь, которые он уже продемонстрировал, — говорит лечащий врач-кардиолог Алексей Кургузов.