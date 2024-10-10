Катастрофа могла произойти в любой момент: пациента с ложной аневризмой спасли от разрыва аорты новосибирские врачи

В 2008 году мужчина попал в ДТП. Травмы стали причиной острого расслоения главного сосуда на всем его протяжении. В половине таких случаев человек погибает в течение 48 часов. Но тогда ресурсов молодого организма хватило на несколько месяцев, пока мужчина наконец не обратился к врачам. В московской клинике пациенту экстренно протезировали самый опасный с точки зрения разрыва участок аорты. Однако через 13 лет состояние мужчины резко ухудшилось. Произошло это после поднятия тяжести.