Врач Трахтман: самыми редкими в России являются две группы крови

Кроме того, в процессе донации и хранения донорской крови важны одноразовые изделия из медицинского пластика. Его основными поставщиками раньше были французские, китайские, польские и американские компании. Сегодня российские производители взяли на себя эту роль. А в прошлом году в Томске разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они удаляют лейкоциты из донорской крови. Это обязательная процедура, которая снижает риск нежелательных иммунных реакций. Разработка ученых из Томска уже доказала свою эффективность по сравнению с существующими зарубежными аналогами.