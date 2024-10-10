Очереди из фур на границе Беларуси с ЕС продолжают уменьшаться

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Очереди из большегрузов на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС хоть и незначительно, но продолжают сокращаться, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета республики.
В среду утром в пунктах пропусках на границе в общей сложности насчитывалось почти 2,4 тысячи фур, а сегодня — чуть более двух тысяч.
Самая большая очередь до сих пор сохраняется на белорусско-литовской границе, где в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 610 грузовиков, а в «Беняконях» — 670.
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — очередь сократилась почти вдвое: так, если в среду там насчитывалось 750 грузовиков, то сегодня там находится 450 машин.
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин тоже немного меньше — 330, днем ранее было 360.
Что касается очередей из легковых машин, то они фиксируются на литовском и польском направлении.
В четверг в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой стоят 70 машин, а в ПП «Брест» на белорусско-польской границе — 135.
Очередей из пассажирских автобусов не наблюдается ни на одном направлении.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.