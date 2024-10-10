За 250 млн рублей в Омске благоустроят Парк имени 30-летия Победы

БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт с ООО «СтройТраст». Подрядчик должен будет благоустроить парк имени 30-летия Победы.
Здесь нужно будет положить новый асфальт на тротуарах, обновить плитку и гранитную облицовку, провести озеленение. Также в правке появится новый объект — здесь установят светодиодный экран и интерактивный киоск со справочной информацией о парке.
Стоимость работ составит 250 млн рублей, работы нужно выполнить до конца апреля 2025 года.
Напомним, ранее «СтройТраст» выполнял работы по капитальному ремонту Ленинградского моста и выиграло контракт на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ.