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За 250 млн рублей в Омске благоустроят Парк имени 30-летия Победы

Контракт на работы выиграло омское ООО «СтройТраст».

Источник: Комсомольская правда

БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт с ООО «СтройТраст». Подрядчик должен будет благоустроить парк имени 30-летия Победы.

Здесь нужно будет положить новый асфальт на тротуарах, обновить плитку и гранитную облицовку, провести озеленение. Также в правке появится новый объект — здесь установят светодиодный экран и интерактивный киоск со справочной информацией о парке.

Стоимость работ составит 250 млн рублей, работы нужно выполнить до конца апреля 2025 года.

Напомним, ранее «СтройТраст» выполнял работы по капитальному ремонту Ленинградского моста и выиграло контракт на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ.