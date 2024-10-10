Новосибирский институт планирует завершить сборку оборудования для ИТЭР после 2028 года

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Институт ядерной физики СО РАН, один из участников проекта ИТЭР по созданию первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, завершил сборку части оборудования для измерения параметров плазмы. Поставка всего оборудования планируется после 2028 года, сообщил ТАСС советник дирекции ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Александр Бурдаков.
Цель проекта ИТЭР (ITER, Международный экспериментальный термоядерный реактор) — продемонстрировать возможность использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. ИТЭР сравним по масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной космической станцией. ИЯФ занимается изготовлением важнейшего оборудования установки — порт-плагов. Они дают защиту элементов реактора от радиации и обеспечивает доступ для исследования плазмы.
«Некоторые части оборудования уже готовы — это коллиматор (прибор для работы с направленными потоками заряженных частиц — прим. ТАСС) и деверторный монитор нейтронного потока (аппарат, нужный для измерения потока субатомных частиц, нейтронов — прим. ТАСС). Мы будем устанавливать коллиматор в наш порт-плаг. Это нужно для измерения параметров плазмы. Оборудование сделано, предстоит ряд формальных операций по приемке. Полную сборку порт-плагов планируется завершить после 2028 года», — сказал собеседник агентства.
Порт-плаг представляет собой устройство весом 50 тонн со сложным диагностическим оборудованием для исследования плазмы внутри. Оборудование внутри портплага очень сложное и предполагает высокоточную сборку. Коллиматор, необходимый для вырезания пучков нейтральных атомов из плазмы, сотрудники ИЯФ СО РАН делали вместе с коллегами из Физико-технического института им. Иоффе. Там же сейчас ведется работа по созданию анализатора для установки, который будет измерять энергетический спектр атомов и их массовый состав.
ИТЭР — масштабный научно-технический проект, направленный на строительство первого международного экспериментального термоядерного реактора. Его реализуют семь партнеров (Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) недалеко от исследовательского центра Кадараш (Прованс — Альпы — Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР — установка ТОКАМАК, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.
Цель проекта ИТЭР — продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.
ИТЭР должен вырабатывать энергию путем реакции синтеза с тяжелыми изотопами водорода при температуре более 100 млн градусов. Предполагается, что 1 г топлива (смесь дейтерия и трития), которое будет использоваться в установке, даст такое же количество энергии, как 8 тонн нефти. Расчетная термоядерная мощность ИТЭР — 500 МВт. Первые эксперименты на установке планируется начать в 2034 году, сообщал летом генеральный директор установки Пьетро Барабаски.