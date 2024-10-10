Новосибирский институт планирует завершить сборку оборудования для ИТЭР после 2028 года

Порт-плаг представляет собой устройство весом 50 тонн со сложным диагностическим оборудованием для исследования плазмы внутри. Оборудование внутри портплага очень сложное и предполагает высокоточную сборку. Коллиматор, необходимый для вырезания пучков нейтральных атомов из плазмы, сотрудники ИЯФ СО РАН делали вместе с коллегами из Физико-технического института им. Иоффе. Там же сейчас ведется работа по созданию анализатора для установки, который будет измерять энергетический спектр атомов и их массовый состав.