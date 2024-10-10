Обменные гастроли музыкальных театров Иркутска и Омска начнутся 10 октября

«За всю историю Иркутского музыкального театра, который в этом году открыл уже 84-й театральный сезон, это наша первая поездка в Омск. Мы отправляемся туда большим коллективом — солисты, хор, балет, оркестр, работники технических цехов и административный персонал, всего 150 человек. Кроме того, в Омск едут два сорокафутовых контейнера с декорациями, отдельная фура везет уникальную люстру из спектакля “Декабристы”. Мы очень ждали осенние гастроли и надеемся, что встреча с омскими зрителями будет душевной и теплой», — рассказала директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.