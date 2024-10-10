Обменные гастроли музыкальных театров Иркутска и Омска начнутся 10 октября

В этот же день на сцене нашего театра стартуют выступления Омского государственного музыкального театра. Обменные гастроли пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», организованной «Росконцертом» по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
«За всю историю Иркутского музыкального театра, который в этом году открыл уже 84-й театральный сезон, это наша первая поездка в Омск. Мы отправляемся туда большим коллективом — солисты, хор, балет, оркестр, работники технических цехов и административный персонал, всего 150 человек. Кроме того, в Омск едут два сорокафутовых контейнера с декорациями, отдельная фура везет уникальную люстру из спектакля “Декабристы”. Мы очень ждали осенние гастроли и надеемся, что встреча с омскими зрителями будет душевной и теплой», — рассказала директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.
В Омске Иркутский музыкальный театр представит три спектакля для детей и взрослых. Артисты по два раза выступят в историческом мюзикле «Декабристы», джаз-мюзикле для всей семьи «Мэри Поппинс, до свидания!», а также пластическом фарсе «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
В гастрольную афишу Омского государственного музыкального театра вошло пять спектаклей. Для иркутских зрителей артисты дважды сыграют мюзикл «Опасные связи» по мотивам одноименного французского романа Пьера Шодерло де Лакло и музыкальную сказку «Огниво» для юных зрителей, покажут музыкальную комедию «Дачный роман» и балет «Обнаженное танго». На малой состоится моноспектакль-реквием «Записки о СВОих», основанный на документальных событиях.
Федеральная программа «Большие гастроли» реализуется в России с 2014 года. Это позволило миллионам жителей разных городов страны познакомиться с постановками столичных и региональных театров, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.