Действие маткапитала продлили до конца 2030 года в Иркутской области

В Иркутской области продлили действие регионального материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, данный закон подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Дополнительную меру поддержки могут получить женщины, которые живут на территории Приангарья и родили второго, третьего или последующих детей. Напомним, размер выплаты ежегодно индексируется. С 1 апреля 2024 года получают 140 116 рублей.
— Областной материнский капитал — одна из востребованных мер поддержки семей с детьми. Действует в регионе с 2012 года. Мы повышаем качество жизни и социальную защищенность, а это положительно сказывается на демографической обстановке, — рассказал Игорь Кобзев.
С 2012 года на получение социальной поддержки выдали 66 547 сертификатов. 39 064 семей уже воспользовались деньгами, истратили их полностью или частично.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 850 отцов из Приангарья ушли в декрет по уходу за ребенком.