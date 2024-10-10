ИРКУТСК, 10 окт — РИА Новости. В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр.
В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление.
По области в субботу «местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°», — говорится в сообщении.
Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минут 5.