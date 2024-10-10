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В Иркутске выпал первый снег

В Иркутске выпал первый снег, но в выходные воздух прогреется до плюс 11.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 6 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 10 окт — РИА Новости. В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление.

По области в субботу «местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°», — говорится в сообщении.

Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минут 5.