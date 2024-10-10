В Самаре запустят два новых автобусных маршрута № 142 и № 402

Новые маршруты № 142 и № 402 будут дублировать уже существующие автобусные маршруты № 141 и № 401. Но ходить автобусы № 142 и № 402 будут только до автостанции «Аврора», а не как автобусы № 141 и № 401 которые следуют до центрального автовокзала.