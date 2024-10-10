В Самаре запустят два новых автобусных маршрута № 142 и № 402

В Самаре будут запущены два новых автобусных маршрута № 142 и № 402, которые улучшат транспортную доступность «Южного города».
Об организации новых автобусных маршрутов сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области в ответ на вопрос жителей микрорайона к губернатору Вячеславу Федорищеву в социальных сетях.
Новые маршруты № 142 и № 402 будут дублировать уже существующие автобусные маршруты № 141 и № 401. Но ходить автобусы № 142 и № 402 будут только до автостанции «Аврора», а не как автобусы № 141 и № 401 которые следуют до центрального автовокзала.
В областном минтрнсе рассказали, что в настоящее время ведется работа по включению этих маршрутов в реестр межмуниципальных маршрутов и подготовке открытого конкурса на право получения свидетельств по ним.