Омичам показали эскизы детского сада с бассейном в ЖК «Зелёная река»

Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил о результатах заседания областного архитектурно-градостроительного совета, которое прошло 9 октября. На встрече обсуждались проекты строительства жилых домов, детского сада и школы в новом жилом квартале «Зелёная Река».
50 мест планируется построить к 2027 год. В его проекте предусмотрены бассейн и уличный скалодром. Министр также представил эскизы учреждения, судя по которым помещения будут оформлены в светлых тонах.
Школу на 1 122 места планируется открыть к 2028 году. Оба проекта будет реализовывать компания «Эталон» на собственные средства.
Кроме того, совет одобрит строительство двух жилых домов, которые располагаются на улице Кемеровской и 2-й Трамвайной.