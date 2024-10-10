Жителям Ростовской области рассказали об опасности аритмии

Жителям Ростовской области объяснили, в чем опасность приступа аритмии. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Юлию Фадюхину.
По словам специалиста, приступ аритмии может закончиться смертью человека. Так, некоторые виды заболевания проявляются давящим ощущением за грудиной, головокружением, нехваткой воздуха и сильной утомляемостью.
— В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть, — пояснила врач.
Жителям посоветовали не игнорировать перечисленные симптомы и обратиться к врачу.