Ветклиника в Беларуси завышала цены на лекарства на 4000%, заявили в МАРТ

Отмечается, тарифы на ветеринарные услуги законодательством не регулируются — они определяются по соглашению сторон. Вместе с тем, цены на лекарственные препараты для животных и изделия медицинского назначения формируются согласно Указу № 366.
«В нарушение Указа № 366 цены на отдельные медицинские изделия, используемые при оказании ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок. На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 процентов», — сообщили в МАРТ.
Виновное должностное лицо ветклиники за нарушение законодательства привлечено к административной ответственности, отметили в ведомстве.