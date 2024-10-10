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Ветклиника в Беларуси завышала цены на лекарства на 4000%, заявили в МАРТ

МАРТ после рассмотрения обращения выявил в одной из ветеринарных клиник Беларуси превышение цен на лекарства для лечения животных на 4000%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, тарифы на ветеринарные услуги законодательством не регулируются — они определяются по соглашению сторон. Вместе с тем, цены на лекарственные препараты для животных и изделия медицинского назначения формируются согласно Указу № 366.

«В нарушение Указа № 366 цены на отдельные медицинские изделия, используемые при оказании ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок. На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 процентов», — сообщили в МАРТ.

Виновное должностное лицо ветклиники за нарушение законодательства привлечено к административной ответственности, отметили в ведомстве.

медицина