Мэр Сергей Шелест сделал заявление по ситуации с отоплением в Омске

«Мы начали отопительный сезон для того, чтобы максимально спустить дома, пока еще тепло, и продолжать устранять нарушения. Их на тот момент было более 300. План по устранению был составлен бригадами тепловой компании. Но при устранении нарушения выявлялся вновь порыв, допустим. И видим, что сроки не укладываются. Привлекли совместно с представителями Омской области порядка еще 20 бригад. Переговорили еще с предприятиями промышленными. Допустим, Транснефть бригаду полностью укомплектованную дала. Наши предприятия — Управление дорожного хозяйства и благоустройства — сформировали бригады Омскэлектро, ПАТП-8. И вот общими усилиями за последние три дня, сегодня, на 6 утра, во все дома, которые ни разу не были подключены в этом сезоне, отопление подано», — заявил Сергей Шелест.