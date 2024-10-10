Мэр Сергей Шелест сделал заявление по ситуации с отоплением в Омске

Отметим, что данный проект выходит при поддержке Центра управления регионом и Министерства внутренней политики Омской области.
Первым делом глава города сделал заявление по ситуации с отоплением и, соответственно, горячим водоснабжением в Омске. В ходе программы подчеркивалось, что именно по этой теме, по данным ЦУР, в основном поступают обращения омичей в социальных сетях.
Как отметил Сергей Шелест, в конце прошлого отопительного сезона проведены серьезные гидравлические испытания для того, чтобы выявить максимально слабые места, и провести замену этих труб. При этом, общий износ сетей на сегодня составляет порядка 75%.
«Вторая проблема навалилась на не только тепловую компанию, это касается всех ресурсоснабжающих, да и просто предприятий, которые работают на территории города. Это резкая нехватка рабочих. Кадровый голод. Например, сегодня штатное расписание тепловой компании порядка 1700 человек и 340 вакансий сейчас нет. Только сварщиков не хватает порядка 70 человек. Это вторая проблема, по которой вовремя не смогла тепловая компания устранить все выявленные нарушения в ходе гидравлических испытаний», — сообщил Сергей Шелест.
«Мы начали отопительный сезон для того, чтобы максимально спустить дома, пока еще тепло, и продолжать устранять нарушения. Их на тот момент было более 300. План по устранению был составлен бригадами тепловой компании. Но при устранении нарушения выявлялся вновь порыв, допустим. И видим, что сроки не укладываются. Привлекли совместно с представителями Омской области порядка еще 20 бригад. Переговорили еще с предприятиями промышленными. Допустим, Транснефть бригаду полностью укомплектованную дала. Наши предприятия — Управление дорожного хозяйства и благоустройства — сформировали бригады Омскэлектро, ПАТП-8. И вот общими усилиями за последние три дня, сегодня, на 6 утра, во все дома, которые ни разу не были подключены в этом сезоне, отопление подано», — заявил Сергей Шелест.
По словам Сергея Шелеста, текущие повреждения охватывают порядка 55 МКД. Тепловой компании, усиленной дополнительными бригадами, как отметил мэр, поставлена задача устранить их в ближайшие два-три дня.
Также глава Омска сообщил, что в этом летнем периоде в городе заменили 22 километра труб. Однако для поддержания инфраструктуры необходима замена порядка 100 километров ежегодно, а для обновления цифра составляет еще больше. Сергей Шелест высказал надежду на поддержку федерального центра в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Со всеми сметами и экспертизами она разработана на миллиард рублей, что захватит большую часть сетей в Советском административном округе Омска. Кроме того, разработана пятилетняя программа на сумму свыше 7 млрд рублей.