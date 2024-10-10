Увеличение субсидий на оснащение школ обсудили в Заксобрании Иркутской области

Необходимость увеличения размера субсидий муниципалитетам на покупку оборудования в школы обсудили на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области. С таким поручением к депутатам обратился спикер областного парламента Александр Ведерников. Речь идет прежде всего об оснащении малокомплектных и сельских школ спортивным инвентарем.
По данным заместителя министра образования Приангарья Натальи Красновой, в городах нашего региона насчитывается 41 малокомплектная школа, еще 327 расположены в сельской местности. В 2024 году из бюджета Иркутской области выделялись средства на закупку спортинвентаря в школы Аларского, Тулунского, Братского и Усть-Илимского районов, появилось несколько новых школьных спортивных клубов. Однако областной минобр предлагает увеличить финансирование этой статьи расходов на ближайшие три года до 80 млн рублей. Депутаты с таким предложением согласились.
— За 80 миллионов мы будем бороться, чтобы их все-таки выделили на спортивный инвентарь, — подчеркнул председатель комитета Дмитрий Мясников. — Деньги на эти цели должны выделяться не только из учебных расходов, но и дополнительно. Точно так же в свое время мы решили вопрос по школьным учебникам.
Еще один вопрос, обсуждаемый на комитете — два законопроекта, которые предстоит принять на ближайших сессиях. Первый дает муниципалитетам полномочия по обеспечению детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, а второй предусматривает льготы для участников СВО и членов из семей при посещении областных спортивных объектов. Оба документа решением комитета рекомендованы к принятию во втором и окончательном чтении. Еще один закон, касающийся участников СВО, вносит изменения в порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он рекомендован к принятию в первом чтении.