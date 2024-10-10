Увеличение субсидий на оснащение школ обсудили в Заксобрании Иркутской области

Еще один вопрос, обсуждаемый на комитете — два законопроекта, которые предстоит принять на ближайших сессиях. Первый дает муниципалитетам полномочия по обеспечению детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, а второй предусматривает льготы для участников СВО и членов из семей при посещении областных спортивных объектов. Оба документа решением комитета рекомендованы к принятию во втором и окончательном чтении. Еще один закон, касающийся участников СВО, вносит изменения в порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он рекомендован к принятию в первом чтении.