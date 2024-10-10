Депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко провела прием граждан в Спасске-Дальнем

Депутат Законодательного собрания Приморского края Татьяна Косьяненко ответила на вопросы жителей Спасска-Дальнего в рамках тематической недели приемов, посвященных защите прав трудящихся, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
В числе вопросов, которые интересовали обратившихся к депутату граждан — меры поддержки молодых специалистов в Приморском крае.
Как рассказал Татьяна Косьяненко, на региональном уровне работают программы «Земский учитель» и «Земский врач», по которым учителя, врачи и фельдшеры могут получить единовременную выплату в размере до 2 млн рублей. Средства можно потратить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки. На пленарной сессии ВЭФ-2024 (16+) президент РФ Владимир Путин объявил о продлении этих программ до 2030 года и сохранении повышенного двойного дальневосточного коэффициента выплат. С 2025 года стартует новая программа «Земский работник культуры», которая поддержит работников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ и музеев.
«Безусловно, это важный шаг для сохранения и развития культурного наследия малых населенных пунктов», — отметила депутат.
В ходе приема поступил вопрос о вакцинации против гриппа. Бесплатно поставить прививку могут дети, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта и коммунальной сферы, пенсионеры, беременные, призывники. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту прикрепления, работы или учебы.
«В ходе личного приема гражданам были даны подробные разъяснения по всем заданным вопросам. Озвученные проблемы очень актуальны для большинства приморцев. Помощь гражданам в решении насущных вопросов — одно из важных направлений в работе депутата», — отметила Татьяна Косьяненко.