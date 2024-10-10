Депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко провела прием граждан в Спасске-Дальнем

Как рассказал Татьяна Косьяненко, на региональном уровне работают программы «Земский учитель» и «Земский врач», по которым учителя, врачи и фельдшеры могут получить единовременную выплату в размере до 2 млн рублей. Средства можно потратить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки. На пленарной сессии ВЭФ-2024 (16+) президент РФ Владимир Путин объявил о продлении этих программ до 2030 года и сохранении повышенного двойного дальневосточного коэффициента выплат. С 2025 года стартует новая программа «Земский работник культуры», которая поддержит работников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ и музеев.