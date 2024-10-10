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Ростовчанам развеяли главный миф о картошке

Врач-терапевт рассказала о том, что картофель — диетический продукт.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области развеяли главный миф о картошке. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на терапевта Дилфузу Ишбаеву.

По словам медика, вопреки популярному мнению, картофель — это диетический продукт. Главное — это правильно приготовить блюдо, чтобы в нем сохранились полезные свойства. Так, картофель сохраняет полезные свойства при минимальной обработке.

— Лучше употреблять его с кожурой, чем в виде пюре. Так, в продукте сохранится большое количество клетчатки, витаминов, минералов и калия, — добавила медик.