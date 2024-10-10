«Может побороться за звание самой сильной и продолжительной». Мощная магнитная буря накроет Землю 10 октября — что ждать белорусам

Мощная магнитная буря накроет Землю 10 октября — что ждать белорусам. Подробности у себя в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.
По словам специалиста, магнитные бури прогнозируются очень сильными, достигая в своем пике уровне G4 и даже выше. Леус уточнил, что также магнитные бури окажутся продолжительными. Он обратил внимание на то, что начало геомагнитных колебаний будет 10 октября, в четверг, примерно около полудня. Продлятся магнитные бури с колебаниями от средней до очень сильной, то есть от G2-G4, до конца 11 октября.
— Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года с событиями, произошедшими
Специалист подчеркнул, что магнитные бури, но уже меньшей интенсивности будут в субботу, 12 октября, и завершатся только в воскресенье.
Напомним, что сильная вспышка на Солнце с выбросом плазмы случилась 9 октября.
Тем временем ученый назвал частоту магнитных бурь в Беларуси: «50−60 магнитных бурь в год, от нескольких часов до нескольких суток».
А еще белорусские ученые разработали новый ранний метод предсказания магнитных бурь: «Вспышка достигает атмосферы Земли за 8 минут».