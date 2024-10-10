«Может побороться за звание самой сильной и продолжительной». Мощная магнитная буря накроет Землю 10 октября — что ждать белорусам

По словам специалиста, магнитные бури прогнозируются очень сильными, достигая в своем пике уровне G4 и даже выше. Леус уточнил, что также магнитные бури окажутся продолжительными. Он обратил внимание на то, что начало геомагнитных колебаний будет 10 октября, в четверг, примерно около полудня. Продлятся магнитные бури с колебаниями от средней до очень сильной, то есть от G2-G4, до конца 11 октября.