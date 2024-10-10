В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка с продукцией из четырёх областей

Жители и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочные продукты, растительное масло, мёд, рыбу, колбасные изделия, сахар и кондитерские изделия напрямую от производителей.
Кроме того, посетителей ярмарки ожидает концертная программа с участием артистов из приглашённых областей. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00 напротив ипподрома «Казанат» на шоссе Каркаралы, и для удобства будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.
Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.