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В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка с продукцией из четырёх областей

12—13 октября в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка, на которую аграрии из Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей привезут более 900 тонн продукции, сообщает El.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Жители и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочные продукты, растительное масло, мёд, рыбу, колбасные изделия, сахар и кондитерские изделия напрямую от производителей.

Кроме того, посетителей ярмарки ожидает концертная программа с участием артистов из приглашённых областей. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00 напротив ипподрома «Казанат» на шоссе Каркаралы, и для удобства будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.