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В Феодосии возможно ухудшение качества воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового.

«Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.

В «Воде Крыма» также сообщили, что жителям пгт. Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей. График подвоза опубликуют дополнительно.

«Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в поселках связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе», — напомнили на предприятии.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.

В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.

ЖКХ