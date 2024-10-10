В Феодосии возможно ухудшение качества воды

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.