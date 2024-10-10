В Феодосии возможно ухудшение качества воды

Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового.
«Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении.
После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В «Воде Крыма» также сообщили, что жителям пгт. Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей. График подвоза опубликуют дополнительно.
«Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в поселках связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе», — напомнили на предприятии.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.