Сергей Шелест рассказал о ремонте дорог в Омске

В рамках нацпроекта в Омске в этом году было отремонтировано девять дорог, а также продолжены работы на другом участке улицы Заозёрная. В этом году специалистам удалось привести в порядок 90 межквартальных проездов. Ещё 40 новых дорог были оборудованы в секторе индивидуальной застройки.