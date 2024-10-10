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Сергей Шелест рассказал о ремонте дорог в Омске

Большую помощь в аварийно-восстановительных работах оказывает муниципальный асфальтовый завод.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест в эфире программы «Прямой разговор» на радио «Монте-Карло» рассказал о ходе ремонта дорог в Омске. По словам градоначальника, в этой сфере Омску хорошо помогает федеральный центр.

«Благодарим нашего президента Владимира Путина за нацпроект “Безопасные качественные дороги”, который нам позволяет вести и капитальный ремонт дорог, и их реконструкцию», — сказал Сергей Шелест.

В рамках нацпроекта в Омске в этом году было отремонтировано девять дорог, а также продолжены работы на другом участке улицы Заозёрная. В этом году специалистам удалось привести в порядок 90 межквартальных проездов. Ещё 40 новых дорог были оборудованы в секторе индивидуальной застройки.

Также порядка 100 миллионов рублей было выделено из дорожного фонда области. Благодаря этим средствам была устранена колейность на улице Красный Путь и на проспекте Мира.