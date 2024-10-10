В Иркутской области подвели итоги операции «Колея»

Оно проводится дважды в год, начиная в 2019 года. Цель — выявление и пресечение фактов незаконных рубок лесных насаждений, иных нарушений на землях лесного фонда. Также в ходе рейдов в местах заготовки древесины выявляют транспортные средства, не состоящие на учете службы Гостехнадзора.
Мероприятие проводит министерство лесного комплекса региона совместно с полицией, службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, Управлением Россельхознадзора по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области. В течение трех недель выявлено семь фактов незаконных рубок леса. Их общий объем составил 1518 кубометров, нанесенный ущерб — около 17,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Незаконные рубки выявлены в Усольском, Шелеховском, Нижнеудинском, Ольхонском, Нукутском, Кировском, Усть-Ордынском лесничествах. По всем фактам незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия правовых решений. В Ольхонском районе с поличным задержан гражданин, который незаконно срубал растения, мешавшие его проезду по лесу. Составлен протокол по статье 8.28 КоАП РФ для привлечения мужчины к административной ответственности», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин. Всего на землях лесного фонда было проведено 206 совместных контрольно-надзорных мероприятий. В них было задействовано 267 сотрудников всех участвовавших в операции ведомств.
Инспекторами Гостехнадзора в 30 районах области осуществлено 90 выездов, в ходе которых проверено 133 единицы самоходной техники. С лицами, эксплуатирующими ее, проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований действующего законодательства в области государственной регистрации самоходной техники, допуска к управлению машинами и ежегодного технического осмотра.