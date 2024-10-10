В Иркутской области подвели итоги операции «Колея»

«Незаконные рубки выявлены в Усольском, Шелеховском, Нижнеудинском, Ольхонском, Нукутском, Кировском, Усть-Ордынском лесничествах. По всем фактам незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия правовых решений. В Ольхонском районе с поличным задержан гражданин, который незаконно срубал растения, мешавшие его проезду по лесу. Составлен протокол по статье 8.28 КоАП РФ для привлечения мужчины к административной ответственности», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин. Всего на землях лесного фонда было проведено 206 совместных контрольно-надзорных мероприятий. В них было задействовано 267 сотрудников всех участвовавших в операции ведомств.