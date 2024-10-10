В Краснодаре более 50 улиц останутся без света 10 октября

Подача электричества будет ограничена с 9.00 до 17.00 на улицах Думенко, Рождественская Набережная, Онежская, Норковая, Текстильная, Кирова, Виноградная, Фадеева, Пушкина, Украинская. Также света не будет на улицах Крыловская, Атамана Головатого, Калиновая, Главная, Марьянская, Чепигинская и др.