А был ли тигр? Охотнадзор не нашел следы хищника вблизи Артема

Об очередном визите тигра рассказали жители Приморья. На этот раз, по словам местных, полосатый хищник наведался в село Олений в Артемовском ГО, однако, судя по всему, информация об этом и вовсе является фейком.
Как рассказала жительница села, хищник якобы пробрался на территорию ее дома на улице Ботаническая, в темноте и из-за паники она не успела его сфотографировать. При этом по сети гуляет снимок со следами зверя, который мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток» обратился к генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы узнать, действительно ли полосатый хищник подобрался к селу:
«Каких-либо фактов подтверждающих данную информацию нет. Фото тематическое и не имеет отношение к этой истории. Инспекторы отработали на месте, но не обнаружили никаких следов».