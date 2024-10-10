Пермский край окутает 10-сантиметровый снежный покров

«В центральных и южных районах Пермского края (Добрянка, Оханск, Кунгур) выпадут осадки в виде мокрого снега, а на крайнем юго-западе дождь. На юго-востоке (Суксун, Орда) утром пройдет сильный снегопад. Сформируется снежный покров от 1 до 10 см. На севере края (Усолье, Березники) погода останется малооблачной и сухой», — сообщают синоптики.