Это связано со следственным экспериментом, который будет проводиться на 101-м км автодороги Р-23 Минск — Микашевичи с 14.30 до 15.30.
Госавтоинспекция Минской области рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.
Вниманию водителей: в Минском районе сегодня будет проходить следственный эксперимент
Вблизи д. Лучники Минской области 10 октября на дороге в обоих направлениях будет временно ограничено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
Это связано со следственным экспериментом, который будет проводиться на 101-м км автодороги Р-23 Минск — Микашевичи с 14.30 до 15.30.