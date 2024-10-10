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Вниманию водителей: в Минском районе сегодня будет проходить следственный эксперимент

Вблизи д. Лучники Минской области 10 октября на дороге в обоих направлениях будет временно ограничено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Это связано со следственным экспериментом, который будет проводиться на 101-м км автодороги Р-23 Минск — Микашевичи с 14.30 до 15.30.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.