Врач сказал, что белорусам нетипично тщательно выполнять рекомендации кардиолога

Говоря про кардиологические заболевания, Митьковская заметила, что главный принцип ведения таких пациентов состоит в постоянном выполнении врачебных рекомендаций. Однако, добавляет врач, люди часто покупают в аптеке первый набор лекарственных средств, которые им порекомендовали, принимают их и завершают терапию. Специалист обратила внимание на то, что прогрессирующая артериальная гипертензия, атеросклероз «делают свое черное дело».