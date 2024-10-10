Врач сказал, что белорусам нетипично тщательно выполнять рекомендации кардиолога

Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская в интервью Первому информационному телеканалу сказала, что белорусам нетипично тщательное выполнение рекомендаций кардиолога.
— К сожалению, даже тогда, когда болезнь уже становится очевидной, для белорусов нетипично тщательное выполнение рекомендаций доктора, — подчеркнула специалист.
Говоря про кардиологические заболевания, Митьковская заметила, что главный принцип ведения таких пациентов состоит в постоянном выполнении врачебных рекомендаций. Однако, добавляет врач, люди часто покупают в аптеке первый набор лекарственных средств, которые им порекомендовали, принимают их и завершают терапию. Специалист обратила внимание на то, что прогрессирующая артериальная гипертензия, атеросклероз «делают свое черное дело».
Ранее ученый сказал, что 5% белорусов страдают от депрессии.
Кстати, медики рассказали, чем чаще всего болеют белорусы после ковида.
Тем временем эндокринолог сказал, что каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки — йод и витамин D.