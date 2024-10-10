Чем и в каких регионах белорусы болеют чаще всего

На третьем месте по частоте — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Здесь речь идет о 482,2 тыс. фактов в 2023 году. В 2022-м на эту категорию приходилось 455,6 тыс. случаев. В Минске было 7,6 тыс. на 100 тыс. населения. Это больше всего по стране. Меньше всего — в Могилевской области: почти 2,5 тыс. на 100 тыс.