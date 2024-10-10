Чем и в каких регионах белорусы болеют чаще всего

В пересчете на 100 тыс. человек чаще всего болезнями органов дыхания страдают в Минске. В прошлом году ими болели более 57,8 тыс. раз на 100 тыс. жителей столицы. Реже всего — в Брестской области: более 43,1 тыс. на 100 тыс.
На втором месте по распространенности — травмы, отравления и другие последствия внешних причин. На них приходится 652 тыс. случаев. По сравнению с 2022 годом показатель тоже сократился, тогда их фиксировали 657,1 тыс. раз.
В прошлом году травм и отравлений больше всего было в столице. Речь идет примерно о 8,5 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Меньше всего — в Витебской области: более 5,1 тыс. случаев на 100 тыс.
На третьем месте по частоте — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Здесь речь идет о 482,2 тыс. фактов в 2023 году. В 2022-м на эту категорию приходилось 455,6 тыс. случаев. В Минске было 7,6 тыс. на 100 тыс. населения. Это больше всего по стране. Меньше всего — в Могилевской области: почти 2,5 тыс. на 100 тыс.
Рак в 2023 году впервые выявили у более 58 тыс. белорусов. Годом ранее такой диагноз впервые поставили 53 тыс. человек.
В пересчете на 100 тыс. человек рак чаще всего фиксируют в Гомельской области — 654,7 случая. Реже всего — в Брестской: 604,3. В Минске речь идет про 637,5 случая на 100 тыс. человек.
С 2015 года сильно сократилось количество больных туберкулезом. В 2023 году впервые этот диагноз поставили около 1,3 тыс. человек, а в 2015-м — более 3,1 тыс. Чаще всего болезнь фиксируют в Гомельской области: 19,4 случая на 100 тыс. человек. Реже всего — в Минске: 7,3 случая.