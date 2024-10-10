Спонтанные судороги: что такое синдром крампи и почему он возникает

Если у вас хоть раз в жизни сводило мышцы, то с большой вероятностью вы испытывали синдром крампи — внезапные непроизвольные болезненные сокращения отдельных мышц или мышечных групп длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Что это за состояние и о чем оно может сигнализировать, рассказала «Вечерней Москве» врач-невролог сети «Клиника Фомина» Нина Коптенко.