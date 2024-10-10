Спонтанные судороги: что такое синдром крампи и почему он возникает

Если у вас хоть раз в жизни сводило мышцы, то с большой вероятностью вы испытывали синдром крампи — внезапные непроизвольные болезненные сокращения отдельных мышц или мышечных групп длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Что это за состояние и о чем оно может сигнализировать, рассказала «Вечерней Москве» врач-невролог сети «Клиника Фомина» Нина Коптенко.
На протяжении жизни почти каждый хоть раз испытывал спонтанные судороги. В большинстве случаев они физиологические и провоцируются переохлаждением, обезвоживанием организма, избытком поваренной соли, интенсивной физической нагрузкой, особенно после периода низкой двигательной активности, и если судороги единичные, то они не приносят значимого дискомфорта или нарушения качества жизни.
Норма или патология: симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев рук.
Тем не менее крампи могут быть симптомом целого ряда заболеваний, как соматических, так и неврологических, а также могут наблюдаться при употреблении некоторых лекарственных препаратов.
Среди общих симптомов всех видов крампи можно выделить следующие:
В случае крампи, вызванных заболеваниями, могут вовлекаться и другие мышцы ног, передней брюшной стенки, а также грудные мышцы спины.
Учитывая значительное разнообразие причин крампи, требуется не только подробный сбор жалоб, истории их появления и тщательный осмотр вовлеченных мышц, но и ряд лабораторных и инструментальных исследований.
Основными рекомендациями для профилактики появления судорог в мышцах являются:
снижение провоцирующих факторов — достаточное употребление воды, умеренные физические нагрузки, избегание переохлаждения;улучшение условий для сна, в том числе не употреблять перед сном кофеинсодержащие напитки и алкоголь;пассивное растяжение и массаж икроножных мышц для профилактики ночных крампи;лечение основного заболевания, вызывающего симптомы.