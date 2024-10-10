Новые остановки появились в Воронеже для междугородних автобусов

Внесли изменения в схему движения нескольких межмуниципальных маршрутов. Об этом сообщили в областном учреждении «Регионтранс» 9 октября.
Речь идет о ряде автобусов междугороднего сообщения южного направления. Они следуют в областной центр из Бутурлиновки, Борисоглебска, Богучара, Верхнего Мамона, Новохоперска, Таловой, Терновки, Боброва, Воробьевки, Лисок, Россоши и Павловска.
Теперь для автобусов в Воронеже установлены две новые остановки по требованию: «ул. Манежная» (областной онкодиспансер) и «ж/д вокзал “Воронеж 1”».
Как пояснили в «Регионтрансе», нововведение позволит повысить доступность социально-значимых объектов жителям населенных пунктов.