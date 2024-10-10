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Новые остановки появились в Воронеже для междугородних автобусов

Это повысит доступность социально-значимых объектов для граждан.

Источник: Комсомольская правда

Внесли изменения в схему движения нескольких межмуниципальных маршрутов. Об этом сообщили в областном учреждении «Регионтранс» 9 октября.

Речь идет о ряде автобусов междугороднего сообщения южного направления. Они следуют в областной центр из Бутурлиновки, Борисоглебска, Богучара, Верхнего Мамона, Новохоперска, Таловой, Терновки, Боброва, Воробьевки, Лисок, Россоши и Павловска.

Теперь для автобусов в Воронеже установлены две новые остановки по требованию: «ул. Манежная» (областной онкодиспансер) и «ж/д вокзал “Воронеж 1”».

Как пояснили в «Регионтрансе», нововведение позволит повысить доступность социально-значимых объектов жителям населенных пунктов.