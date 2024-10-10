Прикрывались агентством недвижимости: В Петербурге раскрыли схему нелегальной регистрации мигрантов

Экономическая полиция провела масштабный рейд, поводом для которого стало уголовное дело об организации незаконной миграции. Силовики выяснили, что деятельность по легализации иностранцев вели от имени юридического лица и замаскировали ее под частное агентство недвижимости. Однако в действительности фирма не имела аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга. Стражи правопорядка нагрянули в два хостела, один из которых расположен на Заневском проспекте, второй — на улице Харченко, где нелегально регистрировали мигрантов. О результатах проверок сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В местах компактного проживания мигрантов задержали около 200 человек. Их доставили в отдел, чтобы проверить не только на предмет соблюдения ими норм миграционного законодательства, но и для установления порядка регистрации по вышеуказанным адресам. При этом в поле повышенного внимания правоохранителей также попали офисы компании и квартиры ее сотрудников.
Кроме того, сейчас полицейские также проверяют причастность к противоправной схеме еще 17 человек. Разбирательство продолжается.