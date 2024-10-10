Мокрый снег и заморозки до −9 градусов резко накроют Омскую область завтра

Погода в Омской области завтра резко ухудшится: регион резко накроют заморозки до −9 градусов, мокрый снег, гололедица, а также холодный шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске 11 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.