Мокрый снег и заморозки до −9 градусов резко накроют Омскую область завтра

Погода в Омской области завтра резко ухудшится: регион резко накроют заморозки до −9 градусов, мокрый снег, гололедица, а также холодный шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске 11 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу ожидается резкое похолодание до −4…+1 градуса. При прояснении температура воздуха может опуститься до −9 градусов. Местами выпадет мокрый снег. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу и отложение мокрого снега. Порывы ветра достигнут 9−14 м/с, в отдельных районах — 16−21 м/с.
Днем столбик термометра покажет −2…+3 градуса. Выпадение мокрого снега. Гололедица и отложение мокрого снега сохранится на дорогах. Порывы шквалистого ветра не стихнут и будут также достигать 9−14 м/с, местами — 16−21 м/с.