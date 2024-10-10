На ростовском предприятии пройдет осенний этап «Недели без турникетов»

Во второй половине октября свои двери для студентов и школьников откроет Ростовский электровозоремонтный завод (входит в АО «Желдорреммаш»). Осенью стартует традиционная Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов». Мероприятия пройдут при содействии РРО «Союзмаш России».
Ожидается, что профориентационная акция привлечет 350 учащихся школ и средне-специальных учебных заведений региона.
Для ребят будут организованы туры по производственным площадкам, различные мастер-классы, в ходе которых они смогут погрузиться в профессию, а также экскурсия в заводской музей. Специалисты предприятия покажут участникам производственный цикл ремонта электровозов и линейного оборудования и расскажут об истории завода.
Также будут занятия по охране труда и химические опыты в заводской лаборатории. Юные гости смогут пообщаться с представителями молодежного движения завода и сделать памятные фото в кабине электровоза.
Напомним, что «Неделя без турникетов» призвана повысить у молодого поколения интерес к инженерно-техническим специальностям. Она помогает школьникам-выпускникам и студентам высших и средних учебных заведений вникнуть в тонкости производственного процесса и прочувствовать рабочие профессии.
— Профориентационный проект «Неделя без турникетов» традиционно вызывает повышенный интерес у учащихся донского региона. Ведь он не только дает возможность увидеть изнутри работу крупнейших предприятий, но и узнать о профессиях, которые сегодня востребованы в промышленном секторе экономики. Это позволяет молодым людям определиться с нужным направлением при выборе будущей профессии, — отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.