На ростовском предприятии пройдет осенний этап «Недели без турникетов»

— Профориентационный проект «Неделя без турникетов» традиционно вызывает повышенный интерес у учащихся донского региона. Ведь он не только дает возможность увидеть изнутри работу крупнейших предприятий, но и узнать о профессиях, которые сегодня востребованы в промышленном секторе экономики. Это позволяет молодым людям определиться с нужным направлением при выборе будущей профессии, — отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.