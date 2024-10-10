Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лиса-блогер» стащила телефон у туристки и сняла собственное видео на Байкале

Лиса стащила телефон у жительницы Иркутской области
Источник: Комсомольская правда

Лиса стащила телефон у туристов! Такая необычная история приключилась с жительницей Усть-Илимска и ее компанией. Они отдыхали на острове Ольхон и увидели дикое животное, которое совершенно их не боялось.

Решили покормить. Разбросали лакомство, а неподалеку поставили телефон, хотели снять все на камеру.

Спустя время хищница подошла ближе, однако вместо еды предпочла … телефон! Схватила его и бросилась бежать.

— Стой!

— Все, бросила!

— Только не наступи на него!

— Вот он, здесь, — начала переговариться между собой отдыхающие.

Спустя 10 секунд животное и правда бросило телефон. Однако, гаджету не поздоровилось. Он упал прямо на камни, защитное стекло разбилось. Но сильно никто не расстроился.

— Зато видео запоминающееся! — заключили туристы.