«Лиса-блогер» стащила телефон у туристки и сняла собственное видео на Байкале

Лиса стащила телефон у туристов! Такая необычная история приключилась с жительницей Усть-Илимска и ее компанией. Они отдыхали на острове Ольхон и увидели дикое животное, которое совершенно их не боялось.
Решили покормить. Разбросали лакомство, а неподалеку поставили телефон, хотели снять все на камеру.
Спустя время хищница подошла ближе, однако вместо еды предпочла … телефон! Схватила его и бросилась бежать.
— Стой!
— Все, бросила!
— Только не наступи на него!
— Вот он, здесь, — начала переговариться между собой отдыхающие.
Спустя 10 секунд животное и правда бросило телефон. Однако, гаджету не поздоровилось. Он упал прямо на камни, защитное стекло разбилось. Но сильно никто не расстроился.
— Зато видео запоминающееся! — заключили туристы.