В Лиде женщина сушила грибы над газовой плитой и чуть не сожгла дом. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
Говорится, что 8 октября примерно в 07.32 спасатели выезжали на улицу Щорса в Лиде, где на частном подворье горел жилой дом. Сотрудники МЧС, приехав на место, внутри дома почувствовали запах гари, однако на кухне следов пожара не было.
По словам хозяйки, она оставила сушиться грибы над газовой плитой и ушла заниматься хозделами. Спустя некоторое время женщина почувствовала запах гари, а затем заметила, что горит кухонная утварь. Про случившееся она сразу же сообщила в МЧС и вместе со своим мужем начала тушить пожар.
В пресс-службе уточнили, что до момента приезда спасателей огонь был потушен. В результате случившегося пожара повреждена мебель, закопчены стены и потолок на кухне.
«Вероятнее всего, сушка грибов над газовой плитой привела к огненному ЧП», — допустили в МЧС.
Тем временем массовое ДТП с тремя авто случилось на проспекте Независимости в Минске.
Ранее мы писали, что мощная магнитная буря накроет Землю 10 октября — что ждать белорусам: «Может побороться за звание самой сильной и продолжительной».