В Лиде женщина сушила грибы над газовой плитой и чуть не сожгла дом

По словам хозяйки, она оставила сушиться грибы над газовой плитой и ушла заниматься хозделами. Спустя некоторое время женщина почувствовала запах гари, а затем заметила, что горит кухонная утварь. Про случившееся она сразу же сообщила в МЧС и вместе со своим мужем начала тушить пожар.