«Советую привыкать к адресу»: Шелест рассказал о новом доме для переселенцев

Сергей Шелест рассказал о реализации и других национальных проектов в Омске. Он отметил, что эти направления работы — ключевые для мэрии. Градоначальник добавил, что в этом году удалось привести в порядок девять городских магистралей, в планах на следующий год — капитальный ремонт ещё пяти. Продолжается масштабная реконструкция дорог по улицам 10 лет Октября — Сыропятский тракт также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только на реализацию его первого этапа выделено более миллиарда рублей. Сейчас на объекте ведется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приступил подрядчик и к благоустроительным работам. В части установки светофоров — проектом предусмотрена их установка и в районе СНТ «Фантазия», и вблизи СНТ «Молния» как для пешеходов, так и для автомобильного транспорта. Также активно продолжается возведение долгожданной школы в микрорайоне «Серебряный берег».