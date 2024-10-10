«Советую привыкать к адресу»: Шелест рассказал о новом доме для переселенцев

Идет внутренние отделочные работы. На финишной прямой — монтаж оконных блоков и конструкции кровли.
«Советую всем будущим жителям этого дома привыкать к адресу, который не так давно присвоен этому строительному объекту: 1-я Ленинградская, 25», — рассказал мэр Омска о ходе строительства дома до переселенцев.
Сергей Шелест рассказал о реализации и других национальных проектов в Омске. Он отметил, что эти направления работы — ключевые для мэрии. Градоначальник добавил, что в этом году удалось привести в порядок девять городских магистралей, в планах на следующий год — капитальный ремонт ещё пяти. Продолжается масштабная реконструкция дорог по улицам 10 лет Октября — Сыропятский тракт также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только на реализацию его первого этапа выделено более миллиарда рублей. Сейчас на объекте ведется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приступил подрядчик и к благоустроительным работам. В части установки светофоров — проектом предусмотрена их установка и в районе СНТ «Фантазия», и вблизи СНТ «Молния» как для пешеходов, так и для автомобильного транспорта. Также активно продолжается возведение долгожданной школы в микрорайоне «Серебряный берег».
«Здание растет на глазах, думаю, это заметили и жители ближайших домов. Сейчас подрядчику поставлена задача до холодов закрыть тепловой контур четырех блоков школы. Это поможет зимой, в холода, заняться внутренними отделочными работами и устройством инженерных коммуникаций. Планируем завершить строительство новой школы в следующем году», — рассказал Сергей Шелест.
Отдельная тема — газификация города. Так, от поиски прозвучал вопрос о ходе подключения частного сектора на Рабочих. Мэр отметил, что отследить статус заявки можно на сайте Госуслуг, в многофункциональном центре либо посетив офис компании «Омскоблгаз». В связи с большим количеством заявок жителей сроки подключения могут сдвигаться, отметил мэр, — но в любом случае, если адрес включен в программу догазификации информацию о сроках можно получить оперативно.
Добавим, что, по данным городской администрации, в 2024 году на перевод с печного отопления на газовое в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрены средства в размере 178 млн рублей на 841 домов. В настоящее время выплаты получили 859 омичей на общую сумму 148 млн рублей, а в октябре и ноябре будет предоставляться компенсация. В планах — возместить расходы на установку котла 180 жителям частных домов на сумму чуть более 30 млн рублей.