Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В проезде между стройкой и эстакадным мостом в Калининграде появился забор

Там планируется возведение ЖК «Кант Сити».

У эстакадного моста в Калининграде, где рядом планируется возведение семиэтажного здания, появился забор, который ограничил проход жителей к набережной Преголи. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

Как говорится в сообщении калининградца, на улице Портовой, 2, конструкция перегородила проход к набережной и к лестнице моста. Проезд располагается между эстакадным мостом и площадкой строительства ЖК «Кант Сити». За возведение многоэтажного дома отвечает строительная компания «МПК». Оперативно получить у неё комментарий «Новому Калининграду» не удалось.

В октябре 2019 года компания «Патефон» получила разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал.

Весной 2022 года стало известно, что на перекрёстке Ленинского проспекта и Портовой хотят построить семиэтажный дом. Архитекторы предлагали несколько вариантов проекта. В ноябре 2022 года градсовет региона одобрил концепцию здания.

строительство