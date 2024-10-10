В проезде между стройкой и эстакадным мостом в Калининграде появился забор

В октябре 2019 года компания «Патефон» получила разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал.