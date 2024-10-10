В проезде между стройкой и эстакадным мостом в Калининграде появился забор

У эстакадного моста в Калининграде, где рядом планируется возведение семиэтажного здания, появился забор, который ограничил проход жителей к набережной Преголи. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.
Как говорится в сообщении калининградца, на улице Портовой, 2, конструкция перегородила проход к набережной и к лестнице моста. Проезд располагается между эстакадным мостом и площадкой строительства ЖК «Кант Сити». За возведение многоэтажного дома отвечает строительная компания «МПК». Оперативно получить у неё комментарий «Новому Калининграду» не удалось.
В октябре 2019 года компания «Патефон» получила разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал.
Весной 2022 года стало известно, что на перекрёстке Ленинского проспекта и Портовой хотят построить семиэтажный дом. Архитекторы предлагали несколько вариантов проекта. В ноябре 2022 года градсовет региона одобрил концепцию здания.