Педагога уволили после инцидента с девочкой в Тонкинской школе

Педагог был уволен после инцидента в Тонкинской школе, сообщили в управлении образования администрации Тонкинского муниципального округа.
В результате инцидента пострадала девочка. Сейчас ребенок проходит лечение в Нижнем Новгороде.
«Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное, — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области. — Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь».
Ранее сообщалось, что детская художественная школа в Тонкине получила новое оборудование.