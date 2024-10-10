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Педагога уволили после инцидента с девочкой в Тонкинской школе

Школьница проходит лечение в Нижнем Новгороде.

Источник: Freepik

Педагог был уволен после инцидента в Тонкинской школе, сообщили в управлении образования администрации Тонкинского муниципального округа.

В результате инцидента пострадала девочка. Сейчас ребенок проходит лечение в Нижнем Новгороде.

«Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное, — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области. — Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь».

Ранее сообщалось, что детская художественная школа в Тонкине получила новое оборудование.

образование