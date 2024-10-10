Губернатор Иркутской области посетил Усть-Илимск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Усть-Илимске. Там он посетил несколько медицинских учреждений, в которых ведется ремонт. Так, приводятся в порядок здания городской поликлиники № 1 и детской поликлиники. Финансирование выделяется в рамках областного проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
— В 2025 году завершаем текущие капремонты и с 2026 года приступаем к ремонту зданий городской больницы и второй взрослой поликлиники. До 2030 года эти работы должны быть завершены, — подчеркнул глава региона.
Игорь Кобзев отметил, что одновременно ведется работа и по привлечению кадров в данные медучреждения. В том числе и с помощью денежных выплат для тех специалистов, которые решают приехать работать в северные территории. Благодаря таким мерам поддержки до конца года приступят к исполнению обязанностей еще 8 медиков.
Во время визита губернатор провел встречу с сотрудниками медучреждений города и района. Обсуждалось прошедшее в этом году объединение в единое многопрофильное учреждение — Усть-Илимскую районную больницу. Региональному минздраву дано поручение разработать план по укреплению материально-технической базы больницы, в который должны войти не только закупка современного оборудования, но и проекты капитальных ремонтов зданий.
Также в ходе рабочей поездки Игорь Кобзев посетил Дворца культуры им. И. И. Наймушина, в котором по областной программе «Развитие культуры» ведется капитальный ремонт с 2023 года.
— Поручаю региональным министерствам строительства и культуры, а также администрации города Усть-Илимска взять объект на особый контроль и прошу подрядчика приложить максимум усилий для завершения капитального ремонта в установленный срок, — отметил Игорь Кобзев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области подписал закон, согласно которому действие регионального материнского капитала продляется до конца 2030 года. Получить его могут семьи, в которых появляется второй, третий или последующие дети.