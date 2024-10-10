Губернатор Иркутской области посетил Усть-Илимск

Игорь Кобзев отметил, что одновременно ведется работа и по привлечению кадров в данные медучреждения. В том числе и с помощью денежных выплат для тех специалистов, которые решают приехать работать в северные территории. Благодаря таким мерам поддержки до конца года приступят к исполнению обязанностей еще 8 медиков.