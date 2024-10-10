Трамвайный маршрут № 11 в Перми прекратит работу на двое суток

Маршрут трамвая № 11 в Перми прекратит работу на двое суток, сообщает городской департамент транспорта.
Как рассказывает ведомство, обслуживание маршрута, соединяющего микрорайон Висим и Пермь-II прекратится на время ремонтных работ на улице Борчанинова. С 00:00 12 октября до 5:00 14 октября улица будет закрыта для замены контактной сети. Департамент уточняет, что ограничение коснётся не только этого маршрута.
«№ 5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. № 11 временно обслуживаться не будет», — рассказывает дептранс Перми.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об изменениях транспортной системе Перми, которые пройдут в краевой столице. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, оплату проезда в трамваях и автобусах полностью переведут на безналичный формат.