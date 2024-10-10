Байкер из Воронежской области выиграл в лотерею около 12 млн рублей

Он рассказал, что когда узнал о своем внезапном статусе мультимиллионера у него пробежали по телу мурашки с головы до ног, а его жена восприняла данное известие как шутку.
Дмитрий работает водителем на большегрузе и увлекается с супругой мотоциклами. Вместе с единомышленниками им нравится путешествовать на своих байках по городам России. Теперь он считает себя особенным везунчиком:
— С женой повезло, работа нравится, а теперь еще и в лотерею выиграл.
На что потратить деньги, Дмитрий уже распланировал. Он решил купить квартиру в Санкт-Петербурге, дачный участок недалеко от Северной столицы и свозить любимую жену в отпуск, куда она сама выберет.