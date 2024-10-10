Движение на участке М1 в Дзержинском районе временно ограничат 10 октября

По информации ГАИ, 10 октября движение ограничат в Дзержинском районе на 340-м км дороги М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении Бреста, а также с 339-го км М1 в направлении границы России. Движение будет ограничено для всех видов транспортных средств в обоих направлениях с 21.00 до 23.00. Ограничение связано с необходимостью проведения следственного эксперимента по делу о ДТП.



ГАИ Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.