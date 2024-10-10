«Ночь бокса» и «День Ходьбы»: чем еще запомнится XII Международный спортивный форум, который пройдет в Уфе

Уже в следующий четверг в Уфе состоится открытие XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Напомним, грандиозное событие мирового масштаба будет проходить с 17 по 19 октября, а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Девиз форума звучит как «Спорт. Семья. Россия», что отражает не только приверженность нашей страны к здоровому образу жизни, но и важности семейных ценностей. Всего же для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около 5 тысяч делегатов из 100 стран мира!
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ — БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТУ УЧАСТНИКОВ.
9 октября Радий Хабиров оценил, как идет подготовка к Международному спортивному форуму. Он осмотрел площадки, где пройдут пленарная часть, деловая программа, а также заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Как отметил и. о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов, большое внимание уделяется вопросам безопасности, проведению состязаний и другим важным моментам.
— Самое главное — мы создаем комфортные условия пребывания для участников и гостей форума, — подчеркнул Хабибов.
В настоящий момент рядом с Дворцом культуры завершается установка временных конструкций для проведения выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». На этой выставке свои достижения и товары во время форума будут демонстрировать ведущие спортивные регионы и организации. Сама выставка будет состоять из нескольких частей: «Технологии и оборудование», «Проектирование и строительство спортивных объектов», «Спортивная одежда, обувь и экипировка», «Спортивный инвентарь», «Спорт, наука и образование», «Детско-юношеский спорт».
«НОЧЬ БОКСА» И «ДЕНЬ ХОДЬБЫ».
Также Радий Хабиров подробнее рассказал о самых главных мероприятиях, которые ожидаются в рамках форума.
— Мы ждем очень много гостей — олимпийских чемпионов, ведущих спортсменов, тренеров, работников физической культуры. Только в пленарном заседании примут участие несколько тысяч человек. В рамках форума планируем открыть в Уфе Центр фехтования и Комплекс гребного слалома. Кроме того, подготовили обширную спортивную программу — «Ночь бокса», соревнования по керлингу, фехтованию, борьбе, — поделился глава региона с журналистами.
Еще одним важным мероприятием форума станет «День ходьбы», который состоится 19 октября. 25 тысяч человек пройдут по проспекту Октября — от остановки «Спортивная» до площади Ленина, всего 2 километра.
Также в рамках форума «Россия — спортивная держава» пройдет расширенное заседание Совета при Главе Башкирии по физической культуре и спорту, а также День открытых дверей для спортсменов и обычных уфимцев.