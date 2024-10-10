«Ночь бокса» и «День Ходьбы»: чем еще запомнится XII Международный спортивный форум, который пройдет в Уфе

Уже в следующий четверг в Уфе состоится открытие XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Напомним, грандиозное событие мирового масштаба будет проходить с 17 по 19 октября, а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Девиз форума звучит как «Спорт. Семья. Россия», что отражает не только приверженность нашей страны к здоровому образу жизни, но и важности семейных ценностей. Всего же для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около 5 тысяч делегатов из 100 стран мира!