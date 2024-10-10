В Уфе не будет праздничного фейерверка ко Дню республики

В Уфе не ожидается праздничного фейерверка ко Дню республики, который будет отмечаться 11 октября. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Решение принято оргкомитетом», — добавили в мэрии, не уточнив причины такого решения.
В Уфе не ожидается праздничного фейерверка ко Дню республики.
В Уфе не ожидается праздничного фейерверка ко Дню республики, который будет отмечаться 11 октября. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Решение принято оргкомитетом», — добавили в мэрии, не уточнив причины такого решения.