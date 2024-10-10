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В Уфе не будет праздничного фейерверка ко Дню республики

В Уфе не ожидается праздничного фейерверка ко Дню республики.

Источник: Freepik

В Уфе не ожидается праздничного фейерверка ко Дню республики, который будет отмечаться 11 октября. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Решение принято оргкомитетом», — добавили в мэрии, не уточнив причины такого решения.

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